Roma, Lazio, Juventus e Psg: le ultimissime

Roma a caccia di una seconda punta. Lazio su Esposito. Allegri alle prese con diversi nodi. Ancora assolto al-Khelaifi

ROMA - Un attaccante per Mourinho. Una seconda punta da 15 gol che possa assistere Abraham e sfruttare il genio di Pellegrini. Sarebbe questa la vera priorità del mercato della Roma, se Zaniolo fosse venduto in tempi rapidi a cifre convenienti. Dallo stage al debutto azzurro, in attesa di un’altra promozione. Salvatore Esposito, centrocampista della Spal, è entrato di prepotenza sotto i riflettori della Serie A. Anche la Lazio ha chiesto informazioni. Il sondaggio, in ordine cronologico, entra nella scia dei contatti precedenti con Sassuolo e Napoli. Empoli e Salernitana, un mese fa, erano già entrate in azione, dimostrando interesse. Tutti i nodi di Allegri. A nove giorni dal raduno, che certifica il via della nuova stagione, la Juve è ancora un cantiere aperto con diverse incognite. Un tassello al progetto di rilancio è stato messo e costituisce il primo grande colpo dell’estate, vale a dire Paul Pogba. Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaifi è stato assolto per la seconda volta in un nuovo processo in Svizzera per presunte illeciti legati all'ex segretario generale della Fifa Jerome Valcke.