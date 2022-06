Roma, Lazio, Djokovic e Jacobs: le ultimissime

Roma su Ndicka dell'Eintracht. Lazio in attesa per Carnesecchi. Djokovic pronto a rinunciare agli Us Open. Jacobs è campione d'Italia

ROMA – Il tecnico della Roma Mourinho chiede un quinto difensore centrale, di piede mancino, per arricchire le soluzioni: un profilo gradito è quello del francocamerunese Ndicka, classe ‘99, in scadenza 2023 con l’Eintracht. In casa Lazio c'è una situazione di stallo: Lotito attende ancora la risposta dell'Atalanta ai 12 milioni più 3 di bonus offerti per Carnesecchi. L'alternativa numero uno è Vicario riscattato dall’Empoli per 8 milioni. Novak Djokovic rimane fermo, e inflessibile, sulle sue posizioni riguardo il vaccino per il Covid anche se questo dovesse costargli, come sarebbe ora a meno che le regole non cambino nel frattempo, la partecipazione agli US Open. Un Marcell Jacobs ancora 'frenato' vince comunque i 100 metri ai campionati italiani a Rieti, con il tempo di 10"12 e un vento contrario di 0.9 m/s.