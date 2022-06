Neymar, Verratti, Fonseca e Berrettini: le ultimissime

Il Psg cerca un acquirente per Neymar. Furto milionario a casa di Verratti. Fonseca ha una nuova squadra. Berrettini salta Wimbledon per il Covid

ROMA - Il Paris Saint-Germain ha deciso: vuole che Neymar vada via. E secondo quanto riferito a Rmc da una fonte vicina al presidente Al-Khelaifi, e poi pubblicato da 'El Pais' e 'As', c'è già stato un incontro fra la dirigenza del club parigina e il padre del calciatore, Neymar Senior. Marco Verratti è stato vittima di un furto mentre era in vacanza a Ibiza, ospite insieme con la moglie, Jessica Aidi, nella villa di proprietà di Ronaldo. Secondo i media locali, tra i quali il Diario de Ibiza, l'episodio sarebbe avvenuto domenica scorsa, mentre l'azzurro del Paris Saint Germain e gli altri ospiti erano fuori dalla proprietà, situata nella zona di Cala Jondal, a Sant Josep. Paulo Fonseca allenerà il Lille. Il tecnico portoghese, che nella passata stagione è rimasto fermo dopo il biennio trascorso sulla panchina della Roma, ripartirà dalla Ligue 1. Matteo Berrettini non disputerà il torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba londinese. Il 26enne tennista romano, n.11 del ranking ed ottavo favorito del seeding, ha annunciato su Instagram la sua positività al Covid-19. Ascolta le news del pomeriggio