Lukaku, Roma, Mancini, e Wimbledon: le ultimissime

ROMA – E' il giorno di Romelu Lukaku. Il bomber belga è atterrato a Milano alle prime luci dell'alba per diventare nuovamente un giocatore dell'Inter. Lukaku arriva dal Chelsea con la formula del prestito oneroso, con un ingaggio fortemente ridotto. "Sono troppo contento", le uniche parole pronunciate. Questa mattina il centravanti belga si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto. La Roma è a caccia di un difensore: ritorno di fiamma per il centrale mancino Piero Hincapié, ecuadoriano classe 2002 del Bayer Leverkusen, già adocchiato durante la primavera. "Non abbiamo tante alternative: dobbiamo cercare giovani magari poco conosciuti ma con qualità e spero che in breve tempo vengano utili alla Nazionale". Così il ct azzurro Roberto Mancini nel corso di un evento a Macerata in cui si è collegato fa il punto sulla nazionale e i tanti giovani che ha provato nelle partite di Nations League. Serena Williams, tornata a giocare oggi in singolare femminile a un anno dall'ultima apparizione, è stata eliminata al primo turno del torneo di Wimbledon (dove aveva potuto partecipare grazie a una 'wild card'). A battere l'americana ex n.1 del mondo è stata la 24enne francese Harmony Tan, che si è imposta per 7-5 1-6 7-6 (10-7) in 3 ore e 10 minuti di gioco.