Atalanta, Milan e nuoto e Leclerc: le ultimissime

ROMA - "L'offerta della Lazio per Carnesecchi non è in linea col suo valore". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, smentisce che l'affare per il trasferimento del portiere dell'Under 21 nella Capitale sia in dirittura d'arrivo. "I rinnovi di Maldini e Massara? L'ho già detto, sono confidente, molto confidente". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, rispondendo a una domanda sui rinnovi di contratto dei due dirigenti rossoneri, all'ingresso nella sede della Lega Serie A per l'odierna assemblea di Lega. Dario Verani ha vinto la medaglia d'oro nella 25km di nuoto ai Mondiali di nuoto in acque libere a Budapest. "Luglio sarà un mese decisivo, ma partiamo pensando a Silverstone ci serve un fine settimana perfetto. La pista mi piace, se potrò fare la differenza lo dirà solo il tempo. Ma la macchina c'è. Alla Copse si passa? Vedremo...". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa piloti in vista del Gp di Gran Bretagna. Ascolta le news della mattina