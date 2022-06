Roma, Serie A, Bologna e Jacobs: le ultimissime

Colpo della Roma. Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A. Bologna al via senza Mihajlovic. Jacobs salta Stoccolma

ROMA - Mehmet Zeki Celik sarà un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha infatti raggiunto l'accordo economico con il Lille per il trasferimento del terzino destro. Tutto fatto dopo settimane di trattative: al club francese andranno sette milioni di euro più il 15% della futura rivendita del giocatore. Per Celik è pronto un contratto quinquennale a due milioni di euro netti a stagione. La Lega Calcio ha reso pubblici anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di Serie A. La nuova stagione al via sabato 13 agosto alle 18.30 con i campioni d'Italia del Milan che ospiteranno l'Udinese. In contemporanea la Samp se la vedrà a Marassi con l'Atalanta. Alle 1830 la Lazio ospiterà il Bologna, alle 20.45 Salernitana-Roma. In serata toccherà all'Inter tenere a battesimo il ritorno in A del Lecce. Domani pomeriggio prende il via la nuova stagione del Bologna. Il ritrovo è fissato alle 17 al centro tecnico di Casteldebole, per l'inizio di visite e test, in vista del ritiro che scatterà dal 6 al 17 luglio a Pinzolo. La presenza dell'allenatore Sinisa Mihajlovic, alle prese con le cure per combattere la leucemia, non è annunciata dal club, ma per ora solo quella di giocatori e staff. Forfait di Marcell Jacobs al meeting di Stoccolma. Il campione olimpico avrebbe dovuto correre i 100 metri ma ha deciso di non gareggiare "in via precauzionale" a causa del fastidio al gluteo che si è ripresentato durante gli allenamenti.