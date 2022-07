Roma, Lazio, Milan e Psg: le ultimissime

La Roma non molla Frattesi. La Lazio vira su Vicario. Maldini e Massara rinnovano. Primo acquisto del Psg

ROMA - Il direttore generale della Roma Tiago Pinto ieri era a Rimini, dove all’apertura del calciomercato ha incontrato tra gli altri anche Carnevali, il plenipotenziario del Sassuolo, per portare avanti la trattativa per Frattesi. La Roma non vuol farsi sfuggire il giocatore. Ma si aspetta che il Sassuolo abbassi le sue pretese: l'offerta è di quindici milioni, la differenza in partenza era di sette, ora è scesa a cinque milioni. In casa Lazio l’Atalanta ha bloccato Carnesecchi e lo convocherà per il raduno di lunedì. Lotito è pronto a virare su Vicario dell’Empoli, a meno che non sia una manovra tattica. La svolta può avvenire entro 48 ore, in vista del raduno di domenica a Formello. E' arrivato in extremis il tanto sospirato rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara, i principali artefici dello scudetto del Milan insieme a Stefano Pioli. Il Paris Saint-Germain ha annunciato l'arrivo del primo acquisto di questo calciomercato: si tratta del centrocampista portoghese Vitinha, che ha firmato un contratto quinquennale con il club della capitale francese, che ha già prolungato il contratto di Kylian Mbappé.