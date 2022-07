Barcellona, Roma, Fifa e Belotti: le ultimissime

Il Barcellona ha trovato i soldi per Lewandowski. Svilar sarà il secondo portiere della Roma. Clamorosa novità ai Mondiali in Qatar. Belotti si è liberato a zero dal Torino.

ROMA - Il Barcellona si è attrezzato per la campagna acquisti, individuando le adeguate risorse economiche. Il club catalano, come riporta il Mundo Deportivo, ha firmato un accordo con Sixth Street per la cessione del 10% dei diritti tv per i prossimi 25 anni. L'accordo ha generato automaticamente una plusvalenza di 267 milioni, che serviranno per chiudere l'anno in attivo. Il Barcellona - riferisce, inoltre, il giornale - entro la fine del mese, dovrebbe incassare un altro 15% dai diritti tv, che porterebbero altri 300 milioni. A quel punto, il club blaugrana può piazzare l'affondo vincente e ingaggiare Robert Lewandowski. Nel primo giorno ufficiale di mercato estivo, dopo Matic, è sbarcato poco dopo le 9,45 nell'aeroporto di Fiumicino, da Bruxelles, il secondo rinforzo della Roma: Mile Svilar. Per il giocatore contratto fino al 2027: sarà il secondo di Rui Patricio. La Fifa ha introdotto in vista dei Mondiali di Qatar 2022 la rilevazione semiautomatica del fuorigioco. Una vera e propria rivoluzione per i direttori di gara impegnati al prossimo campionato iridato. Una decisione che, secondo quando spiegato, serve per "aiutare gli arbitri, in campo e alla Var, a prendere decisioni in maniera più rapida, precisa e affidabile". "Grazie Andrea, buona fortuna". Il Torino saluta Andrea Belotti, da oggi ufficialmente un ex giocatore granata. Con una clip di poco più di un minuto, il club di via Arcivescovado ha riassunto i sette anni vissuti insieme al Gallo. Ascolta le news della mattina