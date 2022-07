Settebello, Inter, Salah e Bologna: le ultimissime

Il Settebello in finale al Mondiale. Ufficiale Onana nuovo portiere dell'Inter. Salah ha rinnovato con il Liverpool. A sorpresa Mihajlovic a Casteldebole

ROMA - Il Settebello batte 11-10 la Grecia in semifinale e strappa il pass per la finalissima del Mondiale di pallanuoto. Domenica sera, alle 20 italiane, la Nazionale azzurra del ct Alessandro Campagna disputerà la gara decisiva per la medaglia d'oro. "Sono molto felice di far parte di questo grande club, di questa famiglia che è una grande istituzione. Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter raggiungere traguardi importanti". Sono le prime parole di Andrè Onana, nuovo portiere dell'Inter, intervistato da Inter Tv dopo l'ufficialità dell'accordo. L'attaccante della nazionale egiziana Mohamed Salah ha firmato un "nuovo contratto a lungo termine" con il suo club, il Liverpool, che lo ha annunciato in una dichiarazione. Il precedente contratto di Salah, 30 anni e arrivato ai Reds nell'estate del 2017 dalla Roma, è scaduto a giugno 2023. Secondo i media locali, il suo nuovo contratto arriva al 2025. Con sorpresa di tutti l'allenatore Sinisa Mihajlovic si è presentato a Casteldebole, nel giorno che segna l'inizio della nuova stagione del Bologna.