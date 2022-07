Roma, Lazio e Neymar e Sinner: le ultimissime

Juve e Milan su Zaniolo. La Lazio cerca due portieri. Neymar esercita l'opzione per il rinnovo fino al 2027. Impresa di Sinner a Wimbledon

ROMA - Zaniolo preferisce restare in Italia, dove Juventus e Milan sono le uniche potenziali acquirenti. Del rinnovo del contratto per ora non se ne parla. Roma e Juve si sono messe sedute qualche mese fa, ma è stato solo un incontro interlocutorio, l’orientamento della società giallorossa è chiaro da gennaio: deve fare plusvalenze e la migliore è quella con Nicolò, che proprio oggi compie 23 anni ma le cifre di questo mercato sono molto basse. Lazio a caccia di due portieri dopo l'addio di Strakosha e quello imminente e a sorpresa di Reina che tornerà in Spagna: Carnesecchi resta difficile, ora in pole c'è Vicario. Ma bisogna fare in fretta perché serve anche un vice. Fra il Paris Saint Germain e Neymar si rischia il braccio di ferro. Da settimane circolano rumours sul futuro del brasiliano, sulla cui permanenza il presidente Al Khelaifi è stato abbastanza evasivo. Il nome dell'ex Barca è stato accostato a diversi top club europei ma l'intenzione del giocatore sembra quella di restare all'ombra della torre Eiffel. Stando a "L'Equipe", infatti, Neymar avrebbe esercitato l'opzione che gli consentiva, dal 1 luglio, di prolungare il suo contratto per un'ulteriore stagione, fino al 2027 a 30 milioni netti a stagione. Jannik Sinner accede per la prima volta agli ottavi del torneo di Wimbledon grazie al successo sullo statunitense John Isner, in tre set: 6-4, 7-6(7/4), 6-3 in 2 ore e 20' di gioco. Prossimo avversario di Sinner sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha eliminato il tedesco Oscar Otte