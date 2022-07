Roma, Lazio, Italia e Nadal: le ultimissime:

Mourinho sbarca a Roma e spera nei rinforzi. Lotito accelera per Romagnoli. Italia in finale ai Giochi del Mediterraneo. Nadal elimina Sonego a Wimbledon

ROMA - Stasera Josè Mourinho sbarca a Roma direttamente da Londra, pronto a cominciare il secondo anno con il club giallorosso. La Roma che riparte è un cantiere aperto. Prima di andare in vacanza il tecnico ha chiesto di rinforzare l’organico, per riportare la Roma a lottare per la Champions, obiettivo di prestigio e di straordinaria utilità operativa, perché consente di avere entrate per potersi muovere più comodamente sul mercato. Il club giallorosso è fermo a Matic, Svilar e Celik, che sarà ufficializzato nelle prossime ore. L’allenatore è preoccupato ma ha grandi motivazioni. La società, con Tiago Pinto in testa, è al lavoro per accontentarlo. In casa lazio ore decisive per il portiere e Romagnoli. Per il didensore si tenta di chiudere in 48 ore altrimenti saranno guai. Lotito fino a ieri non si smuoveva dall’offerta di 2,8 milioni più bonus. Se nessuno farà passi in avanti o indietro il sogno andrà in frantumi. Italia in finale nel calcio nei Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento ad Orano, in Algeria. Gli Azzurrini del ct Daniele Franceschini, superato agevolmente il girone di qualificazione con Portogallo, Grecia e Turchia, regolano in semifinale il Marocco 2-1 grazie alla doppietta del "bolognese" Raimondo, che vale la sfida con la Francia. Termina negli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista torinese si è arreso a Rafa Nadal, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4.