Lazio, Milan, Sampdoria e Tsitsipas: le ultimissime

Visite mediche per i giocatori della lazio. Nuova amichevole per il Milan. Quagliarella rinnova fino al 2023. Tstitsipas accusa Kyrgios: "E' un bullo"

ROMA - Riparte la stagione della Lazio con la due giorni di visite mediche tra oggi e domani in Paideia prima della partenza il 5 luglio verso il ritiro di Auronzo. Oggi test clinici per lo staff tecnico e tanti giocatori della Primavera. Dei big è stato il turno di Zaccagni, mentre tutti gli altri provvederanno domani. Il prima allenamento, invece, è programmato direttamente per mercoledì mattina ad Auronzo. Colonia, ZTE e Marsiglia. Dopo l'annuncio delle tre amichevoli che il Milan sosterrà nelle prossime settimane, il luglio dei Campioni d'Italia si arricchisce di un nuovo appuntamento: mercoledì 27 luglio, infatti, il periodo di allenamenti a Villach dei ragazzi di Stefano Pioli culminerà con una sfida contro il Wolfsberger, formazione austriaca che parteciperà alla prossima edizione della UEFA Conference League. Fabio Quagliarella e la Sampdoria continueranno ancora insieme per un altro anno con uno stipendio dimezzato (500 mila euro annuali) e dei bonus legati ai gol e alla presenze. "Kyrgios è un prepotente, forse era un bullo a scuola. E i bulli non mi sono mai piaciuti". Così Stefanos Tsitsipas, visibilmente infastidito in conferenza stampa, ha commentato il comportamento dell'australiano nella partita vinta al terzo turno di Wimbledon. Ascolta le news della mattina