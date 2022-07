Ferrari, Roma, Lazio e Juventus: le ultimissime

Sainz vince il Gp di Gran Bretagna. Celik è a Roma. Parte la nuova stagione della Lazio. Pogba scalpita vuole la Juventus

ROMA - Carlos Sainz trionfa nel Gran Premio della Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale della Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ottiene la prima vittoria in carriera in una gara sempre imprevedibile, chiudendo con un grosso vantaggio su Sergio Perez, secondo davanti a Lewis Hamilton. Ai piedi del podio c'è Charles Leclerc, che vede sfumare un possibile successo dopo la safety car nell'ultima parte di gara. Mehmet Zeki Celik è pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il terzino turco ha preso questa mattina un volo da Istanbul ed è atterrato alle 14.25 a Fiumicino insieme al suo agente. Parte ufficialmente la stagione della Lazio di Maurizio Sarri con le prime visite mediche in Paideia. Oltre ai vari primavera aggregati al gruppo, Stefan Radu è stato il primo dei big a presentarsi, seguito da Zaccagni e dal terzo portiere Adamonis. Domani sono in programma altre visite nella clinica di riferimento del club e soprattutto finirà l'attesa per il nuovo kit gara targato Mizuno: la presentazione della maglia 2022/2023 avrà luogo a Piazza del Popolo. I tifosi sognano l'annuncio di un colpo di mercato proprio nel corso della serata evento: Romagnoli, Casale e Vicario sono ad un passo. Le foto degli allenamenti e una inequivocabile didascalia: "Can't wait...". Così Paul Pogba, su Instagram, ha esternato tutta la sua impazienza. Ascolta le news del pomeriggio