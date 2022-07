Lazio, Roma, Psg e Ferrari: le ultimissime

La Lazio ha presentato le nuove maglie. Scamacca ad un passo dal Psg. La Roma presenta Matic. Binotto torna su quanto accaduto a Silverstone

ROMA - Grande show davanti ad oltre 8mila tifosi per la lazio che ha presnetato le nuove maglie a piazza del Popolo targate Mizuno. Cori e applausi per Immobile, fischiato invece il patron Claudio Lotito: "Se qualcuno fischia significa che qualcosa di buono abbiamo fatto - sottolinea il patron - La nostra forza siete voi. Mizuno è un valore aggiunto, un marchio mondiale che per la prima volta dopo anni ha scelto un partner del mondo calcistico e ha scelto la Lazio. siamo il futuro del calcio a roma". "La trattativa è stata rapida perché le ambizioni della società e del mister sono le stesse mie". Così Nemanja Matic nel giorno della sua presentazione in conferenza stampa a Trigoria. Scamacca al Psg, ci siamo. Nelle ultime ore il club francese ha mosso passi concreti per definire l’affare col Sassuolo sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus, in parte facilmente raggiungibili. "Charles meritava a pieno di vincere la gara, se non fosse stato per la safety car. La sua delusione è la nostra. La nostra priorità è comunque sempre massimizzare la situazione per ottenere il miglior risultato di squadra". Così il team principal del Ferrari, Mattia Binotto, torna sul risultato di Silverstone, con la vittoria di Carlos Sainz e il quarto posto di Charles Leclerc.