Roma, Psg, Tottenham e Allegri: le ultimissime

ROMA - Si apre ufficialmente la stagione della Roma, oggi il Fulvio Bernardini tornerà a riempirsi con il ritorno dei giocatori e l’inizio dei grandi preparativi in vista del 14 agosto. Primo giorno di scuola per la squadra di José Mourinho che ieri ha svolto le visite mediche di idoneità sportiva e che da questa mattina si ritroverà in campo per cominciare a fare sul serio. Ufficiale, Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino ha comunicato sui suoi canali social la decisione sull'allenatore argentino. Clement Lenglet si appresta a diventare un calciatore del Tottenham. Il centrale difensivo francese si trasferisce a Londra, alla corte di Antonio Conte, con la formula del prestito: giocherà in una difesa a tre. L'intesa è stata raggiunta anche nei dettagli, manca solo l'ufficialità. È stato rinviata a settembre l'udienza preliminare che vede Claudia Ughi, l'ex compagna dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Ascolta le news della mattina