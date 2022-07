Inter, Milan, Psg e Sinner: le ultimissime

Inzaghi: “Partiamo dietro al Milan". I rosoneri annunciano Origi. Galtier neo tecnico del Psg. Djokovic spezza il sogno di Sinner a Wimbledon

ROMA - "C'è rammarico per lo scudetto e speriamo sia la volta buona. Partiamo dietro il Milan e con altre squadre lotteremo fino alla fine". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa per l'inizio della stagione nerazzurra. Così sulle voci che vogliono Dybala in orbita Inter: "Lo conosciamo tutti, inutile stare qui a parlare del giocatore che ha grandissima qualità. Noi oggi abbiamo sei attaccanti in rosa e nè corretto parlare di giocatori che non sono sotto contratto". E' ufficiale, Divock Origi è un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero in una nota. L'attaccante belga ha firmato un contratto con fino al 30 giugno 2026. L'ex Nizza, Christophe Galtier, è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Il tecnico, come rende noto lo stesso club francese, ha firmato un contratto che lo lega alla panchina del Parco dei Principi fino al 2024. Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale a Wimbledon, terzo Slam del 2022 che si sta disputando sui prati dell'All England Club di Londra. Nel match che ha aperto il programma sul mitico Centre Court, il tennista altoatesino, testa di serie numero 10, non ha saputo sfruttare un vantaggio di due set a zero, facendosi rimontare da Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, numero 1 del seeding, si è imposto al quinto con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2, dopo tre ore e 39 minuti di gioco.