Roma, Lazio, Dybala e Bordeaux: le ultimissime

Zaniolo ha capito che è sul mercato. Ieri chiarimento Lotito-Tare. Futuro incerto per Dybala. Confermata la retrocessione in terza lega del Bordeaux

ROMA - Il futuro di Zaniolo è ancora tutto da decifrare. La Roma ha chiesto al procuratore di Zaniolo, Claudio Vigorelli, di portare un’offerta ragionevole. Ieri a Trigoria c’è stato un nuovo incontro con Tiago Pinto. Zaniolo è allettato dall’ipotesi di trasferirsi alla Juventus ma al momento manca l'offerta anche perché i bianconeri devono prima finalizzare l'ingaggio di Di Maria e sistemare la cessione di De Ligt. In casa Lazio rapporti testi tra Lotito e Tare dopo l'ingresso in società di Angelo Fabiani. I biancocelesti però in una nota smentito la “presunta lite tra il Presidente Lotito ed il DS Tare, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dalla Lazio a Piazza del Popolo, si precisa che le stesse sono prive di fondamento" precisando che l'ingresso di Fabiani “sarà volto alla gestione della prima squadra femminile, primavera femminile e primavera maschile”. Ieri chiarimento tra Lotito e Tare si va avanti ma la tensione resta alta. E' ancora tutto da decifrare il futuro di Dybala. Per Al momento l'ultima novità è un sondaggio del Napoli per capire numeri e condizioni, ma senza avanzare vere offerte. La retrocessione del Bordeaux in terza divisione è stata confermata in appello dalla DNCG, la Commissione di controllo dei club professionistici francesi.