Roma, Juventus, Lazio e Nadal: le ultimissime

Mourinho sogna Dybala in giallorosso. Di Maria è sbarcato a Torino per visite e firma. La Lazio abbraccia Casale. Nadal si ritira da Wimledon

ROMA - José Mourinho insiste, vuole Paulo Dybala. È lui l’unico calciatore che ha chiesto con decisione alla Roma, convinto che possa garantire alla squadra il salto di qualità verso l’alta classifica. Non sarà facile convincere i Friedkin e forse nemmeno Dybala, che aspetta l’Inter ed è stato rassicurato da Marotta dopo le dichiarazioni allarmanti dei giorni scorsi. In casa Lazio in attesa che si sblocchi la situazione Romagnoli, al momento congelata da entrambe le parti a casua delle commssioni alte che la Lazio non vuole pagare, a Roma è arrivato Nicolò Casale, centrale che arriva dal Vper 7 milioni di euro più bonus. Con un volo da Parigi, Angel Di Maria è sbarcato all'aeroporto di Caselle a Torino dove inizierà la sua nuova avventura professionale con la maglia della Juventus. El Fideo sosterrà oggi le visite mediche dopodiché la firma sul contratto di un solo anno a 7 milioni di euro prima di realizzare il suo desiderio di tornare, la stagione ventura, nella sua casa del Rosario Central, in Argentina, club che l'ha lanciato. Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Wimbledon. Lo spagnolo non giocherà la semifinale contro Nick Kyrgios per l'infortunio ai muscoli addominali.