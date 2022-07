Lukaku, Pogba, Insigne e Platini: le ultimissime

Primo allenamento con l'Inter per Lukaku. Pogba è atteso a Torino. Rimandato l'esordio di Insigne a Toronto. Duro attacco di Platini

ROMA - Romelu Lukaku inizia oggi la sua seconda avventura all'Inter. Il centravanti belga si è presentato intorno alle 9 ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista dell'esordio in campionato del prossimo 13 agosto contro il Lecce. È un Pogba raggiante quello che si mostra sui social sul volo che lo porta da Miami a Torino. Il centrocampista francese sorride e manifesta tutta la propria felicità per la sua seconda esperienza in bianconero. Esordio rimandato per Lorenzo Insigne, che dopo l'arrivo trionfale a Toronto e la presentazione di fine giugno ha accusato un problema muscolare. Dopo la sua assoluzione dall'accusa di truffa ai danni della Fifa, Michel Platini in una nota stampa ha sottolineato di aver "vinto una prima partita" e che intende continuare la sua "lotta all'ingiustizia". Ascolta le news della mattina