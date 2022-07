Pogba, Fiorentina, Ronaldo e formula uno: le ultimissime

Pogba sbarca a Torino. Gollini è a Firenze. CR7 non convocato per la tournée dello United. Pole di Verstappen nella gara sprint del GP d'Austria

ROMA - È cominciata la seconda avventura alla Juventus di Paul Pogba. Il centrocampista francese è atterrato all'aeroporto di Torino alle 17.40 di venerdì, dopo un volo diretto da Miami, scatenando l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, presenti numerosi anche a Caselle. Dopo Luka Jovic è arrivato a Firenze anche Pierluigi Gollini per visite e firme. Il portiere classe '95 approda dall'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sulla stampa britannica ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo non parteciperà al tour estivo in Thailandia del Manchester United. Max Verstappen ottiene la pole position della gara sprint del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull fa segnare il miglior tempo in 1'04"984, davanti al rivale Charles Leclerc con la Ferrari (+0"029), e partirà davanti a tutti nella sprint di domani. Ascolta le news del pomeriggio