Lazio, Roma, Juventus e Djokovic: le ultimissime

ROMA - Alessio Romagnoli indosserà la maglia numero 13 della Lazio. Sono stati raggiunti gli accordi, serviranno un altro paio di giorni di attesa: l’operazione verrà formalizzata tra lunedì e martedì. Contratto di cinque anni con un ingaggio medio di 3,4 milioni a stagione, compresi i bonus, più o meno complicati da raggiungere: 17 netti in totale senza calcolare la commissione da riconoscere ai suoi agenti. Intesa raggiunta per la parcella. In casa Roma l’incastro è molto difficile perché Dybala, da svincolato, può trovare in qualunque momento la squadra gradita, che ne possa accontentare le richieste economiche e le ambizioni tecniche e i giallorossi non pssono ingaggiare un attaccante di questo livello, che arriverebbe a parametro zero ma provocherebbe un’impennata nei costi di gestione, se prima non gli ha liberato il posto a Trigoria. Inevitabile il riferimento a Zaniolo, che è deluso dal trattamento ricevuto dal club e a questo punto spera proprio di andare alla Juventus, la società che ha volontariamente perso Dybala. E' arrivata anche l'ufficialità, Angel Di Maria è un nuovo giocatore della Juventus: "Sono contento di essere tornato, non vedo l'ora di indossare ancora la maglia della Juventus". Un'altra finale di Wimbledon per Novak Djokovic: il serbo ha battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 6-4) e 2 ore 34 minuti di gioco: affrontera' domenica l'australiano Nicholas Kyrgios, qualificato dopo la rinuncia di Nadal.