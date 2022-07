Napoli, Lazio, Caicedo e Verstappen: le ultimissime

Spalletti svela le strategie di mercato del club. Loito chiude per Provedel e Maximiano. Caicedo perde l'arbitrato con il Genoa. Pole dell'olandese in Austria

ROMA – Primo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli e conferenza stampa del tecnico Spalletti che va subito dritto sul mercato e in particolare su Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens: "Saremo in grado di offrire un grande campionato, la società sta facendo proposte contrattuali importanti. La nostra volontà è che siano giocatori a disposizione nostra". Il patron della Lazio Claudio Lotito sta chiudendo in queste ore anche l’acquisto dei due portieri da consegnare a Sarri. La notte ha partorito l’intesa con l’agente di Ivan Provedel, numero uno dello Spezia, 28 anni, in scadenza nel 2023. La trattativa è ancora aperta tra i due club, distanza minima, possibile inserimento di una contropartita. A Roma è sbarcato l’agente di Luis Maximiano, 23 anni, portoghese del Granada. Esisteva già l’accordo con il portiere, ballano gli ultimi dettagli tra le due società. Felipe Caicedo, l'attaccante ecuadoriano che il Genoa aveva prelevato l'anno scorso dalla Lazio, non è più un calciatore del Genoa. Max Verstappen vince la gara sprint del Gran Premio d'Austria di Formula 1 e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. Il pilota olandese della Red Bull rimane al comando dopo la pole position ottenuta nella qualifica di ieri, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, secondo e terzo. Ascolta le news del pomeriggio