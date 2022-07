Roma, Lazio, Napoli e Juventus: le ultimissime

Strappo Zaniolo-Roma. La Lazio ha scelto Maximiano e Provedel. De Laurentiis ha offerto 6 milioni l'anno a Koulibaly. De Ligt vuole il Bayern

ROMA - Nicolò Zaniolo guarda dalla panchina la prima amichevole della Roma, organizzata A Trigoria, ufficialmente per una lombalgia ma che alimenta le indiscrezioni su un addio imminente. In realtà non siamo così vicini ai saluti. Però la scelta di non farlo partecipare alla sgambata contro i dilettanti del Trastevere, che Mourinho ha condiviso con il giocatore, è una sorta di segnale convenuto: Zaniolo è sul mercato, aspetta l’offerta giusta per lasciare la Roma. In casa Lazio Luis Maximiano è in arrivo: 7 milioni, acquisto a titolo definitivo, niente prestito con riscatto. Lotito ieri sera stava ancora lavorando per definire i dettagli dell’operazione con il Granada e consegnare il portiere titolare a Sarri. Oggi è prevista la formalizzazione. Trattativa accelerata dopo l’arrivo del suo procuratore a Roma. La società biancoceleste rimane a un passo da Ivan Provedel, 28 anni: intesa con il giocatore, ma lo Spezia deve prima garantirsi un sostituto. Ore calde in casa Napoli sul fronte Koulibaly della situazione del difensore senegalese al centro del mercato ha parlato il ds partenopeo Cristiano Giuntoli dal ritiro di Dimaro: “Per Koulibaly non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club. Ma non nego che con Kalidou che va a scadenza, e che per noi è tanto, stiamo parlando tutti i giorni e a lui il Presidente ha fatto offerta irrinunciabile di 6 milioni netti per 5 anni, parenti di 60 milioni lordi, offrendogli pure un futuro da dirigente del club. Ci ha risposto che ci deve pensare, che si deve guardare intorno e ha preso tempo". Iniziato il lungo braccio di ferro tra la Juventus e De Ligt: il difensore ha già deciso: non vuole rinnovare con la Juve, preferisce subito una nuova avventura ed è pronto a dire di sì all'offerta del Bayern Monaco.