Juventus, Lazio, Ronaldo e Hamilton: le ultimissime

Parte il raduno della Juve. Pedro: "Vogliamo la Champions". Ancora indiscrezioni su CR7 e lo United. Hamilton accusa: "Insulti razzisti e omofobi"

ROMA - Vacanze finite per la Juve, al raduno ufficiale. E' rientrato anche Matthijs De Ligt; questa mattina l'olandese si è recato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito. E il messaggio dei tifosi è stato chiaro: "Resta con noi, non andare al Bayern Monaco" la richiesta al giocatore. Continua il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, Pedro ai microfoni di Lazio Style Channel fissa gli obiettivi della stagione: "Vogliamo andare in Champions". Continuano le indiscrezioni sul divorzio tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Dopo le voci della stampa inglese e il forfait ufficiale al tour pre-campionato dei Red Devils, il Sun ha rivelato un nuovo dettaglio sulla situazione nel club. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, CR7 avrebbe ricevuto un bonus sul suo stipendio prima di comunicare allo United la sua decisione di cambiare aria. Stando a fonti interne, Ronaldo avrebbe ricevuto un bonus a sei cifre non appena scattato il secondo anno del suo contratto. Lewis Hamilton, che già venerdì aveva criticato l'esultanza dei tifosi olandesi al momento della sua uscita di pista in Austria, durante le prime libere, è tornato ad esprimere il proprio parere su Instagram: "Disgustato e deluso nel sentire che alcuni fan stanno tenendo comportamenti razzisti, omofobi e generalmente offensivi sul circuito questo fine settimana - ha scritto il pilota inglese della Mercedes - Partecipare al Gran Premio d'Austria o a qualsiasi GP non dovrebbe mai essere fonte di ansia e dolore per i fan e bisogna fare qualcosa per garantire che le gare siano spazi sicuri per tutti". Ascolta le news della mattina