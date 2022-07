Lazio, Napoli, Ferrari e Djokovic: le ultimissime

La Lazio ha scelto Maximiano per la porta. De Laurentiis jr fa sognare i tifosi. Leclerc vince il Gp d'Austria. Il serbo vince a Wimbledon

ROMA - Lotito alla fine ha mantenuto la promessa: Sarri avrà tutti i rinforzi che aveva chiesto. Dopo Marcos Antonio, Gila, Cancellieri, Casale e Romagnoli ieri si è aggiunto anche Maximiano, portiere del Granada: operazione da 10 milioni di euro il portoghese domani è atteso a Roma martedì visite mediche in Paideia (con Romagnoli) e firma sul contratto. In attesa dell'arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis, il figlio Edoardo si è intrattenuto con i tifosi del Napoli presenti al ritiro di Dimaro con qualche battuta sul mercato. Mentre firmava autografi al figlio del numero uno azzurro è stato chiesto da un giovane tifoso se Paulo Dybala potesse essere un obiettivo della società, la risposta: "Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite". Charles Leclerc trionfa nel Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari torna al successo e lo fa sul tracciato di Spielberg in una splendida gara, piena di sorpassi. Il monegasco si aggiudica il duello con Max Verstappen. Deve accontentarsi della seconda posizione il campione mondiale in carica, che non riesce a regalare una gioia al pubblico orange e manca il quinto centro in carriera sul circuito austriaco. Terzo posto per Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra Russell. Ritirato invece Carlos Sainz a causa di problemi al motore. Ennesima prova di forza di Novak Djokovic, che batte Nick Kyrgios nell'ultimo atto di Wimbledon, terzo Slam stagione andato in scena sull'erba londinese, e si laurea campione per la settima volta in carriera su otto finali disputate (l'unico ko nel 2013 con Murray). Il fuoriclasse serbosi è impostosull'australiano di origine greca con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3). Ascolta le news del pomeriggio