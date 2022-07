Totti, Lazio, Bayern Monaco e Juventus: le ultimissime

E' finita la storia tra Totti e la Blasi. Fissate le visite mediche per Romagnoli. Ore decisive per la cessione di De Ligt. Di Maria: "Qui per lo scudetto"

ROMA - Alessio Romagnoli è in procinto di essere un nuovo giocatore della Lazio: l'ex capitano del Milan si recherà domani mattina alle 8 alla clinica Paideia per le visite mediche prima di firmare il contratto con i biancocelesti. Il difensore, svincolatosi dopo sette stagioni in rossonero, si legherà per cinque anni alla squadra per cui tifa fin da bambino. Nella serata di domani è previsto il suo arrivo ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro laziale. Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic è stato in missione a Torino per trattare il difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Il dirigente dei bavaresi, sbarcato in Italia poco prima delle 15, ha incontrato le controparti bianconere per intavolare il possibile trasferimento del centrale olandese in Germania. Verso le 18 è ripartito per Monaco di Baviera. Non posso dire nulla per ora. Ottimismo? Quello c'è sempre" le parole del dirigente del club tedesco. "La Juventus ha tanta voglia di tornare ai massimi livelli" e "sono qui perché voglio vincere trofei. Aveva ragione Dybala, c'è una grande famiglia, dovremo essere bravi a creare un grande gruppo e a fare meglio anche a livello di spogliatoio". Così Angel Di Maria, l'argentino arrivato in bianconero a 34 anni suonati. Dovrebbe restare alla Juve solo una stagione ma non si pone limiti: "Pensiamo a vincere lo scudetto, se restare eventualmente un altro anno lo vedremo più avanti", dice El Fideo,