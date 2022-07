Roma, Napoli, Totti e Pogba: le ultimissime

Mourinho: "Frustrato dal mercato". Il Chelsea all'assalto di Koulibaly. Ufficiale la separazione Totti-Blasi. Pogba pronto per vincere in bianconero

ROMA - Mourinho esce allo scoperto svelando la sua delusione per un mercato fin qui esiguo rispetto alle sue ambizioni. Il tecnico portoghese ha lanciato un segnale, stavolta pubblico, sulla sua insoddisfazione che metterà ancor più pressione alla dirigenza, adesso costretta ad accelerare i tempi per portare al tecnico dei giocatori di livello. Così dopo settimane di silenzio è tornato a parlare a margine di un evento con una battuta ai presenti: "Sono un po’ frustrato per il mercato", ha ammesso Mou, che poi ha anche aggiunto: "Ma tranquillo, tranquillo". Da oltremanica arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo la BBC, il Chelsea starebbe preparando una somma importante per il centrale senegalese, che potrebbe lasciare il Napoli questa estate in caso di mancato accordo con il club partenopeo. Il club inglese secondo l'emittente britannica sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro alla società partenopea per il difensore in scadenza di contratto nel 2023, che proprio in settimana a Dimaro incontrerà Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del Napoli per decidere il suo futuro. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione. Dopo i rumors e le smentite, dunque, ecco l'addio tra l'ex capitano della Roma, campione del mondo a Germania 2006, e la conduttrice e show-girl. Un matrimonio durato dunque 17 anni: i due si sposarono infatti il 19 giugno 2005, con una cerimonia trasmessa in diretta da Sky. Attraverso l'account Twitch della Juventus, Paul Pogba ha rilasciato la prima intervista in bianconero dopo il suo ritorno a Torino: "Come diciamo in inglese "Home sweet home".