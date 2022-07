Dybala, Koulibaly, Romagnoli e Inzaghi: le ultimissime

Roma e Napoli pensano a Dybala. Koulibaly ad un passo dal Chelsea. Romagnoli ufficiale alla Lazio. Inzaghi :"Soddisfatto del mercato"

ROMA – Dybala cerca squadra: è tornato a Torino dopo le vacanze. E aspetta. Una telefonata, un club pronto a ingaggiarlo, una nuova avventura per lasciarsi alle spalle una stagione difficile tra campo e contratto. Ma per il momento tutto tace. La Juventus l’ha scaricato, il Milan non lo cerca, mentre la Roma e il Napoli fin qui ci stanno solamente pensando. Insomma, Dybala non ha ancora offerte. E' stato il tecnico del Napoli a dare l'annuncio alla squadra: “Koulibaly è quasi andato via”. Affare in dirittura d'arrivo dopo un incontro tra a Roma tra De Larentiis e Ramadani nella doppia veste di agente e intermediario del Chelsea: i Blues verseranno 40 milioni di euro e il giocatore, invece, guadagnerà più o meno 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. Ora è ufficiale: Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio. Lo ha annunciato il club biancoceleste; dopo aver diramato un comunicato in cui si rende noto che l'ex capitano del Milan si è legato per cinque anni agli aquilotti, la Lazio ha pubblicato su Twitter un breve video in cui il difensore sorride con la nuova maglia addosso. “Sono molto soddisfatto dell'attacco, abbiamo messo dentro Lukaku e sappiamo cosa ci darà”. Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Sportitalia dopo la vittoria in amichevole contro il Lugano.