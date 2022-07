Roma, Lazio, Barcellona e Gravina: le ultimissime

La Roma batte 2-0 il Sunderland. Ufficiale Maximiano in biancoceleste. Il club spagnolo annuncia Raphinha. Gravina: "indice di liquidità presto a 0,8"

ROMA - La Roma trova la seconda vittoria consecutiva in questo pre campionato. La squadra di Mourinho ad Albufeira ha infatti battuto il Sunderland 2-0 (gol di Zaniolo e Felix) mostrando già buoni passi avanti nella tenuta fisica dei suoi. La Lazio blinda la porta con l'ingaggio di Luis Maximiano: il club biancoceleste ha annunciato la firma dell'estremo difensore ex Granada, che arriva nella Capitale a titolo definitivo come erede di Strakosha. Il Barcellona ha annunciato l'ingaggio del nazionale brasiliano Raphinha, proveniente dal Leeds. Importo e durata del contratto non sono stati resi noti dai club, ma secondo la stampa spagnola Raphina ha firmato per cinque stagioni, fino a giugno 2027, per 55 milioni di euro e 15 milioni di euro di eventuali bonus, a seconda dei risultati del club e del giocatore, ovvero circa 70 milioni di euro in totale. "Oggi adottare un indice di liquidità dello 0,6 è davvero il minimo indispensabile, faremo di tutto per avere anche altri indicatori incisivi. La nostra idea per l'indice è comunque quella di passare da 0,6 a 0,8 in tre anni per poi arrivare a 1". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, intervenuto a Sky Sport 24 per presentare la 12esima edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers).