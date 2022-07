Koulibaly, Hamsik, Milan e Barnardeschi: le ultimissime

A breve ufficiale l'addio di Koulibaly. Hamsik potrebbe tornare da dirigente. In Spagna scrivono che il Milan vuole Suarez. Bernardeschi fa sapere di essere ancora senza squadra.

ROMA - Ormai si attende solo l'annuncio ufficiale: Kalidou Koulibaly sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Chelsea. "Io dirigente al Napoli? Ci siamo sentiti io e il presidente, non è stata una cosa inventata". Così l'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, oggi al Trabzonspor, ai microfoni di Radio Marte. "Il Milan è a un passo dall'acquisto di Luis Suarez, ma il Monza non molla". Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, infatti, l'attaccante uruguayano svincolatosi lo scorso 30 giugno dall'Atletico Madrid sarebbe vicinissimo al trasferimento in Italia, soltanto sfiorato nell'estate 2020 quando, sulle sue tracce, c'era la Juventus. Federico Bernardeschi svincolatosi dai bianconeri lo scorso 30 giugno, sembra vicino ad arricchire la colonia azzurra al Toronto, ma ha tenuto a smentire seccamente su Instagram le voci circolate nelle ultime ore secondo il quale le parti avrebbero già trovato l’accordo e la firma per la franchigia canadese sarebbe imminente. “Al momento non ho firmato con nessun club". Ascolta le news del pomeriggio