Roma, Lazio, Napoli e Milan: le ultimissime

Mourinho spinge per avere Dybala. Sarri vuole a tutti i costi Ilic. Napoli a caccia del sostituto di Koulibaly. Parla il presidente rossonero Scaroni

ROMA - Qualcosa si muove. Mourinho continua a spingere per Dybala, la Roma non può più far finta di niente e si prepara ad affrontare il colpo che finora non ha potuto prendere in considerazione. Ieri in Argentina (TycSports) si è parlato di una proposta d’ingaggio da parte della Roma di circa sei milioni di euro netti a stagione: sebbene il tempo stringa il club giallorosso non si è ancora spinto a contatti ufficiali con l’entourage dell’attaccante. Sono arrivate smentite da entrambi i fronti. Sarri insiste. Chiede un altro centrocampista e sogna Ilic, 21 anni, gioiello serbo del Verona. Vorrebbe prenderlo anche se non partisse Luis Alberto. Lotito lo ha bloccato, sfruttando l’asse creato con il Verona. Oggi Koulibaly sarà ufficiale al Chelsea il Napoli è a caccia del sostituto. Chiuso con il Brighton l'acquisto di Ostigard urge il raddoppio. Kim è la prima scelta e per il venticinquenne difensore coreano ieri è andata in scena una riunione (virtuale) con il Fenerbahce: l'obiettivo è ridurre le pretese racchiuse nei 20 milioni della clausola rescissoria. In parallelo si lavora per Acerbi, 34 anni: la trattativa prosegue, lui ha già dato il placet e si ragiona sulla base di 4 milioni. Nel monitor resiste anche Pape Cissé, colosso di 197 centimetri e collega di Nazionale di Kalidou: opzione valida. "Ho trovato grande entusiasmo qui a Milanello,. Pioli è sempre "on fire", i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione. Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sul mercato e sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a MilanTv a margine dell'amichevole a Milanello contro Lemine Almenno, squadra di Eccellenza.