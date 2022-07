Juventus, Mourinho, Napoli e Barelli: le ultimissime

Cambiaso ufficiale alla Juve. Mourinho svela il tatuaggio sulla Roma. Ore decisive per il difensore che prenderà il posto di Koulibaly. Presentati gli Europei di nuoto

ROMA - La Juventus acquista ufficialmente Andrea Cambiaso dal Genoa. Dopo aver svolto le visite mediche nei giorni scorsi, pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità del trasferimento da parte dei bianconeri, con una nota sul proprio sito ufficiale. Roma al lavoro dal ritiro ad Albufeira, dopo la partita vinta ieri contro il Sunderland la squadra questa mattina si ritrova allo stadio Municipal per una sessione di allenamento aperta al pubblico. Poco prima dell'inizio della seduta José Mourinho ha registrato un video pubblicato sui propri social. Il tecnico ha mostrato il braccio coperto da una fascia: "Siete curiosi di vedere il mio tatuaggio? Presto ve lo farò vedere". Partito Koulibaly il Napoli non si è fatto trovare impreparato ed ha immediatamente provato a stringere i tempi per Kim Min-Jae, il sudcoreano del Fenerbahce da tempo prima scelta del Napoli per l’eventuale eredità di KK. Seconod ‘Aspor.com’ Kim avrebbe ottenuto dal Fenerbahce l’autorizzazione a non partecipare all’ultima seduta di allenamento al fine di partecipare a una riunione inerente proprio il suo trasferimento al Napoli. "Sarà un evento molto impegnativo, avviene dopo un magnifico campionato del mondo. Il Foro Italico sarà la città del nuoto”. Così Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, a margine della presentazione degli Europei 2022 in programma a Roma. Ascolta le news della mattina