Lazio, Napoli, Roma e calcio femminile: le ultimissime

In amichevole vittorie per Sarri e Spalletti. Gaffe della Uefa con la Roma. Le azzurre del calcio fa 1-1 contro l'Islanda

ROMA - Buona la seconda per la Lazio che ad Auronzo di Cadore ha battuto 5-0 gli sloveni del Dekani. Esordio rimandato per Romagnoli fermato all'ultimo da un piccolo fastidio muscolare, il palcoscenico questa volta se lo sono presi Pedro, autore di una doppietta, e Lazzari che conferma di essere tra i più in forma. Le altre reti portano la firma di Immobile, che ha anche sbagliato un calcio di rigore, Basic e Zaccagni. Il Napoli di Luciano Spalletti vince per 10-0 contro l'Anaune Val di Non, club che milita nel campionato d’Eccellenza regionale in Trentino, in quella che ormai è un'amichevole rituale per partenopei (terza sfida). Da sottolineare la scelta del capitano con Giovanni Di Lorenzo a vestire la fascia. Clamorosa gaffe della Uefa che con un tweet dell'account ufficiale aveva scatenato i tifosi della Roma: questo pomeriggio infatti è stato pubblicato un tweet con le indicazioni per la prossima Supercoppa Europea in programma il 10 agosto: come avversario dei campioni d'Europa del Real Madrid, è stata nominata la Roma (con tanto di tag al profilo ufficiale del club) al posto dell'Eintracht Francoforte, vincitrice dell'Europa League. L'Italia pareggia 1-1 contro l'Islanda nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo D degli Europei di calcio femminile, in programma al 'Manchester City Academy'. Rete di Vilhjalmsdottir al 3' e pareggio delle Azzurre con Bergamaschi al 62'. Ascolta le news del pomeriggio