Dybala, Napoli, Juventus e Sassuolo: le ultimissime

La Roma prepara l'offerta per Dybala. De Laurentis ha pronti un paio di colpi. Juve in vantaggio per Bremer. Carnevali fa il punto sul mercato

ROMA - La Roma prepara l'offerta per Dybala. L'argebtino ha superato le perplessità di andare in un club che non gioca la Champions, perchè l’ambizione di Mourinho è una garanzia. L’offerta ancora non è arrivata, Tiago Pinto deve avere il via libera da Friedkin, anche se i contatti sono stati riavviati. La Roma per il momento non ha fatto cifre, ma sta preparando un’offerta che possa portare Dybala a guadagnare almeno quanto i due top player giallorossi, Abraham e Pellegrini, bisognerà capire se quetso potrà bastare a convincerlo. Il presidente del Napoli De Laurentiis è piombato nel ritiro di Dimaro ma ha in testa solo il mercato: primo colpo da mettere a segno è il successore di Koulibaly: il coreano Kim Min-jae è il prediletto, ma il Rennes è altrettanto convinto e prova il blitz. Il sorpasso, la grande beffa. Ecco perché, parallelamente, ha scalato le gerarchie un altro senegalese e un altro collega di Nazionale di Koulibaly: Abdou Diallo del Psg, la nuova alternativa numero uno. Keylor Navas è il grande e suggestivo obiettivo per la porta, e ancora con il Paris si cerca il modo di sciogliere il nodo dell'ingaggio da 7 milioni a stagione (più bonus). E in attacco Simeone: ha già accettato e scalpita, ma il suo acquisto è legato alla cessione di Petagna al Monza. Un passo verso il Bayern Monaco. Per cedere De Ligt e proseguire nell’assalto a Bremer. La prima mossa è della Juve: in attesa del rilancio dei bavaresi, lo scatto in avanti arriva dalla Continassa. I bianconeri tendono la mano ai tedeschi e abbassano le richieste per il centrale olandese. Il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali è chiaro sul mercato in uscita: "Noi siamo una società che non ha bisogno di vendere - sottolinea Carnevali -, ma certamente dobbiamo valutare le richieste. Per Frattesi non ci sono sviluppi, abbiamo incontrato la Roma due settimane fa e poi basta, è un discorso molto lontano, è tutto fermo”.