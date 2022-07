Lazio, Napoli, Juventus e De Jong: le ultimissime

Patric: "Vogliamo andare in Champions". Kvaratskhelia si presenta ai suoi nuovi tifosi. Parla il ds del Bayern che vuole De Ligt. Bloccato il trasferimento di De Jong

"Il nostro obiettivo deve essere il ritorno in Champions League: è un traguardo difficile, ma noi siamo determinati e stiamo lavorando per raggiungerlo". Parola di Patric, difensore della Lazio, impegnato con i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Nella giornata di oggi, a Dimaro, viene presentato Kvicha Kvaratskhelia, georgiano classe 2001 nuovo acquisto del Napoli capace di mettersi subito in mostra nella prima amichevole giocata con gli azzurri, ieri contro l'Anaune. "Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per quattro anni da calciatore e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede". Così Hasan Salihamidzic, ds del Bayern, in un'intervista alla Bild, a proposito della trattativa per portare Matthijs De Ligt a Monaco di Baviera. L'avventura di Frank De Jong al Barcellona è conclusa, ma la sua disputa finanziaria ne blocca il passaggio al Manchester United.