Chelsea, Manchester United, Barcellona e Balotelli: le ultimissime

Koulibaly è ormai un giocatore del Chelsea. Eriksen ha firmato per lo United. E' il giorno di Raphinha al Barcellona. Il Sion interessato a Balotelli

ROMA - Kalidou Koulibaly è ormai un giocatore del Chelsea: il centrale senegalese ha firmato il contratto con la società di Premier League e sta per cominciare la sua nuova avventura nei Blues dopo otto stagioni da protagonista al Napoli. Christian Eriksen, ex Inter, è un calciatore del Mnchester United. Lo fa sapere il club tramite i propri social, precisando che il giocatore danese ha firmato un contratto triennale. E' il giorno di Raphinha al Barcellona. Il club catalano ha acquistato il brasiliano, dal Leeds United, per 55 milioni di sterline, oltre 60 milioni di euro. Il 25enne attaccante è stato presentato ai tifosi al campo di allenamento del club catalano. Il presidente del Sion, Christian Constantin, ha confermato l'interesse del club svizzero per l'ingaggio di Mario Balotelli, che ha manifestato la volontà di lasciare i turchi dell'Adana Demirspor. Lo riporta il giornale svizzero 'Blick'. Ascolta le news del pomeriggio