Koulibaly, Roma, Tamberi e Jacobs: le ultimissime

Il difensore ufficiale al Chelsea. Per i giallorossi 36000 abbonati. Bene i due azzurri ai Mondiali di Atletica

ROMA - "Koulibaly, compagno di squadra in nazionale di Edouard Mendy, rafforzerà notevolmente il nostro reparto difensivo dopo le partenze di Toni Rudiger e Andreas Christensen". Così, sul proprio sito ufficiale, il Chelsea annuncia l'acquisto dal Napoli del calciatore classe 1991, che ha firmato un contratto quadriennale da 10 milioni a stagione. Alle 18 ha chiuso la campagna abbonamenti della Roma: sono oltre 36mila le tessere vendute. Numeri da record visto che era dall'estate 2004 che il club non superava i 30 mila abbonati. L'olimpionico Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto dei Mondiali di Oregon 2022, a Eugene, superando nel turno eliminatorio la misura di 2.28 al terzo tentativo. Marcel Jacobs invece si qualifica per le semifinali (RPT) dei 100 metri maschili ne ma soffre.