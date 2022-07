Lewandowski, Brnardeschi, Psg e Koulibaly: le ultimissime

Lewandowski ad un passo dal Barcellona. bernardeschi ufficiale al Toronto. Galtier promette: "Vogliamo vincere tutto". Koulibaly: "Il Chelsea mi voleva già nel 2016"

ROMA - Robert Lewandowski è ormai da considerare un nuovo giocatore del Barcellona. La trattativa tra blaugrana e Bayern Monaco, riporta la stampa spagnola, ha subito l'accelerata decisiva. L'accordo è stato raggiunto e il polacco prevede di aggregarsi alla formazione calatana nelle prossime ore. Un altro calciatore italiano, dopo Insigne e Criscito, va a giocare nel Toronto. Si tratta di Federico Bernardeschi che, secondo quanto ha annunciato via social il club canadese, ha firmato un contratto quadriennale. "Sono venuto al Paris Saint-Germain per vincere tutto". Lo ha detto un ambizioso Christophe Galtier, neo allenatore del Psg, in una lunga intervista a L'Equipe. Il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Kalidou Koulibaly con una nota sui propri social in cui si precisa che il difensore senegalese ha firmato un contratto quadriennale. Koulibaly è il secondo colpo di mercato della nuova proprietà dei Blues, ovvero il consorzio guidato dal businessman Todd Boehly, dopo Raheem Sterling, arrivato dal Manchester City: "Il Chelsea mi voleva già nel 2016, ma non se ne fece niente". Ascolta le news della mattina