De Ligt, Lewandowski, Napoli e Bernardeschi: le ultimissime

Il Bayern: "De Ligt vuole venire qui". Ufficiale Lewandowski al Barcellona. Napoli a caccia dell'erede di Koulibaly. Accoglienza da star per Bernardeschi

ROMA - Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha espresso ottimismo per il trasferimento del difensore della Juventus Matthijs De Ligt in Germania. L'ex portiere della Nazionale tedesca ha parlato a margine della presentazione ufficiale del club bavarese: "De Ligt vuole venire qui". Il Barcellona ha ufficializzato in una nota dio aver raggiunto "un principio di accordo" col Bayern Monaco per l'arrivo in blaugrana di Robert Lewandowski, che ora si sottoporrà alle visite mediche prima della firma del contratto. In casa Napoli è a caccia all'erede di Koulibaly è aperta e l'obiettivo numero uno resta il coreano del Fenerbahce, Kim Min-jae, con il senegalese del Psg Abdou Diallo prima alternativa. Difesa ma anche attacco: appena sarà chiuso l'affare-Petagna con il Monza, il Napoli definirà con il Verona per Simeone. Per quel che riguarda il portiere, il grande obiettivo è Keylor Navas del Psg: fermo restando la partecipazione dei francesi al suo maxi ingaggio. L'altro nome resta Kepa del Chelsea: stesso discorso di cui sopra. Accoglienza da vera star per Federico Bernardeschi a Toronto. L'attaccante italiano è arrivato in Canada accompagnato dal suo agente Andrea D'Amico, ad accoglierlo tantissini tifosi che lo hanno acclamato per selfie e autografi. Ascolta le news del pomeriggio