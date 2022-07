Roma, Lazio, Napoli e Juventus: le ultimissime

Giornata decisiva per Dybala alla Roma. Oggi l'esordio di Romagnoli la Lazio. Il Napoli ha chiuso per Ostigard. Allegri vuole riportare a Torino Morata

ROMA - Ore decisive per il mercato della Roma che cerca lo scatto decisivo per Paulo Dybala. La giornata giusta è quella di oggi, atteso un incontro imminente tra l'entourage del calciatore argentino a la dirigenza capitolina: l'offerta che Pinto dovrebbe presentare oggi è in linea con l'attuale mercato e con la situazione di Paulo, che venerdì aveva perso anche l'opzione - soltanto ipotetica - del Manchester United: ten Hag gli ha preferito Christian Eriksen. Lo Zandegiacomo si prepara al debutto assoluto di Romagnoli, seppur per un test estivo. L'acquisto più atteso e desiderato dai tifosi. A riposo contro il Dekani, pronosticato in campo oggi pomeriggio di fronte alla Triestina (ore 18), squadra di Serie C guidata da Andrea Bonatti, tecnico della Lazio Primavera da luglio 2016 a febbraio 2018. Entusiasmo e curiosità. L’attesa di Leo Ostigard, di Luciano Spalletti e dei tifosi del Napoli è finita. Il difensore norvegese ex Genoa sarà il terzo rinforzo dell’estate azzurra dopo Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. Allegri non ha perso le speranze, anzi vuole fortemente riportare in bianconero Morata, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto della Juve.