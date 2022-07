Roma, Juventus, Napoli e Jacobs: le ultimissime

Dybala ha detto si alla Roma. La Juve accetta l'offerta del Bayern per De Ligt. Spalletti fa il punto di mercato. Parla l'allenatore di Jacobs

ROMA - Paulo Dybala ha detto sì alla Roma nella notte, oggi la società prova a chiudere. C’è voluta anche la chiamata di Mou, una settimana fa, quella che nel bel mezzo di un mercato demenziale vuol dire «Paulo, ci tengo davvero ad averti con me. Ci divertiremo insieme. E vinceremo». Matthijs De Ligt è ormai un giocatore del Bayern Monaco, manca solo l'ufficialità. La Juventus e il club bavarese hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore olandese in Germania, è arrivata l'attesa fumata bianca che ha chiuso l'affare. In casa Napoli a fare il punto di mercato è stato Spalletti: "Certamente stiamo pensando a qualche integrazione della rosa ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all'ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative. Io mi fido assolutamente della Società per le operazioni che andremo a fare. È chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in campo". "Marcell tornera' a mettere dietro tanta gente". Da Eugene, all'indomani della scelta di rinunciare ai Mondiali, Paolo Camossi, allenatore di Jacobs, fa il punto sul futuro dell'olmpionico dei 100. "Jacobs oramai e' una realta' dello sprint mondiale", dice al telefono con l'ANSA, rispondendo a chi - americani e osservatori internazionali in testa - sostenavano che il vincitore di Tokyo fosse "piovuto dal cielo", una sorta di 'meteora'.