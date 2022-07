Dybala, Muriqi, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: le ultimissime

Dybala prende la 10. Il Maiorca ci riprova per Muriqi. Ibra rinnova con il Milan. CR7 sonda l'Atletico Madrid

ROMA - Dybala alla Roma, grazie anche al contributo di Francesco Totti. Perché dopo le trattative di ieri tra Pinto e i Friedkin con l'entourage della Joya, anche l'ex capitano della Roma si è esposto in prima persona per convincere il ragazzo ad accettare la Roma. Nella serata di ieri è infatti arrivato il messaggio di Totti sul telefono di Dybala per spingerlo a dire sì definitivamente e accettare l'offerta dei Friedkin. Il presidente della Roma e Tiago Pinto tra l'altro ieri hanno consegnato a Dybala la maglia della Roma con il numero 10 sulle spalle. Naturalmente dopo aver ricevuto l'ok di Totti che è ben felice di avere Dybala come erede: l’argentino dunque in questa stagione indosserà la maglia numero 10.

Il Maiorca non molla la presa su Muriqi. Secondo il portale Ok Baleares la Lazio avrebbe chiesto 3-4 giorni di attesa prima di far ripartire la trattativa. In ballo c’è sempre la questione Bruges: da Formello sperano ancora che si possa chiudere l’affare con i belgi per circa 10 milioni di euro più bonus. In casa contrario, ecco che il Pirata potrebbe far ritorno in Spagna dove ha giocato negli ultimi sei mesi in prestito. Il Maiorca non alza comunque la posta: 7 milioni di euro più bonus in base a degli obiettivi da centrare. A metà settimana dunque, potrebbero esserci novità importanti.

Zlatan Ibrahimovic, dal lago di Garda dove sta proseguendo la fisioterapia per recuperare dall'operazione al ginocchio, ha rinnovato per un altro anno il suo contratto con il Milan. Resta così fino a giugno 2023, guadagnando 1,5 milioni di euro più bonus legati a gol e presenze. Probabilmente, Pioli potrà avere a di nuovo a disposizione lo svedese a gennaio 2023, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar.

Il clamoroso rumor proveniente dalla Spagna, e in particolare da As, racconta di come CR7, il fuoriclasse portoghese ex Juventus, che ha indossato la maglia del Real Madrid per 9 anni segnando 450 gol in 438 partite ed alzando al cielo 15 trofei, tra cui 4 Champions League, si sarebbe proposto ai rivali storici dell’Atletico. Sempre secondo As, Cristiano Ronaldo, dopo i 'no' incassati dal Chelsea e dal Bayern Monaco, e sempre più desideroso di lasciare il Manchester United, avrebbe sondato l'Atletico Madrid, ricevendo il gradimento del tecnico Simeone, che lo riterrebbe ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione, se non il migliore.