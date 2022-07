Italia, Bremer, Dybala e Kim: le ultimissime

Ascolta le ultime notizie in due minuti.

L'avventura dell'Italia femminile a Euro 2022 si chiude nella fase a gironi. Le azzurre dicono addio alla manifestazione dopo appena tre partite nelle quali hanno raccolto un solo punto. Dopo il ko per 5-1 contro la Francia all'esordio, la Nazionale ha pareggiato 1-1 contro l'Islanda. Un pari che ha permesso a Gama e compagne di giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo match del girone ieri sera contro il Belgio. Il gol in apertura di ripresa di De Caigny ha regalato il passaggio del turno alle fiamminghe decretando l'eliminazione della ragazze di Bertolini.

Si è concluso con un nulla di fatto l’atteso summit serale di ieri tra Inter e Torino, che avrebbe dovuto avvicinare Bremer ai nerazzurri.

Dybala si è legato ai giallorossi fino al 2025. Ieri sera è arrivata la scelta del numero di maglia che vestirà la Joya.

Si sta scatenando un'asta attorno a Kim Min-Jae, centrale di difesa del Fenerbahce che il Napoli avrebbe individuato come erede designato di Kalidou Koulibaly.