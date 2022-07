Haller, Pedro, Vidal e Platini: le ultimissime

Haller ha un tumore al testicolo. Joao Pedro al Fenerbache. Vidal si presenta al Flamengo. La Procura Federale svizzera impugnerà l'assoluzione dall'accusa di frode ai danni della Fifa

ROMA - Sebastien Haller deve fermarsi per un tumore ai testicoli. A darne notizia è il Borussia Dortmund, nuovo club dell'attaccante ivoriano, appena acquistato dall'Ajax per sostituire Erling Haaland. "Haller - si legge nella nota del club - non stava bene dopo l'allenamento di lunedì¬ mattina. Nel corso di esami medici è stato scoperto un tumore ai testicoli. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato". Joao Pedro è volato in Turchia per firmare un triennale con il Fenerbahce. Prime foto a Istanbul per l'attaccante italo-brasiliano che conta anche una presenza in azzurro nella gara che ha sancito l'eliminazione dell'Italia ai mondiali. Emozioni e obiettivi chiarissimi per Arturo Vidal nella conferenza di presentazione come nuovo acquisto del Flamengo. La Procura Federale svizzera ha annunciato di voler impugnare l'assoluzione dall'accusa di frode ai danni della Fifa di Sepp Blatter e Michel Platini, risalente all'8 luglio, da parte del Tribunale penale federale di Bellinzona.