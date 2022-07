Roma, Lazio, Bremer e De Ligt: le ultimissime

La Roma perde 3-2 contro lo Sporting in amichevole. Presentazione della Lazio ad Auronzo. Bremer passa alla Juventus che ha ceduto De Ligt al Bayern

ROMA - Sotto gli occhi del neo acquisto Dybala la Roma ha perso 3-2 a Faro contro lo Sporting Lisbona in amichevole. Padroni di casa in vantaggio al 29' con Pedro Gonçalves su rigore, il pareggio giallorosso arriva 2' dopo: angolo di Pellegrini ed autorete di Inacio. Nuovo vantaggio portoghese con Inacio, questa volta nella porta giusta, di testa al 54', il 2-2 di Pellegrini arriva al 69'. Nel finale in un disimpegno errato, Tabata si destreggia al limite dell'area e batte Svilar. Presentazione ufficiale della Lazio ad Auronzo di Cadore e presentzione della terza maglia (bianca e blu): “Voi ci date forza – le parole di Lotito - promisi che avrei allestito una squadra competitiva e ci stiamo riuscendo ma adesso voi con la vostra presenza dovete supportare questi ragazzi che hanno bisogno di voi per dimostrare che siamo la prima squadra della Capitale, vi daremo grandi soddisfazioni”. Parola anche al tecnico Sarri che fino ad oggi non aveva mai parlato: “Grazie ai tifosi perché grazie a loro supporto questo ritiro un po' complicato è stato meno duro, spero che quest'anno lo stadio sia pieno”. Il sorpasso sull'Inter è compiuto, la Juventus ha chiuso l'operazione Gleison Bremer. I bianconeri hanno convinto il patron granata con un'offerta complessiva di circa 47 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il difensore brasiliano, che era in ritiro con il Torino a Bad Leonfelden, in Austria è pronto a partire per unirisi ai suoi futuri compagni di squadra. Ora è ufficiale: Matthijs de Ligt lascia la Juventus e passa a titolo definitivo al Bayern Monaco per 67 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, più 10 di bonus legati "al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi". Lo comunica il club bianconero in una nota. "Tale operazione genera un effetto economico positivo sull'esercizio pari a 30,7 milioni di euro già al netto di 1,7 milioni di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa", sottolinea la Vecchia Signora.