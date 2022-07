Roma, Lazio, Cabrini e atletica: le ultimissime

Dybala ha iniziato ad allenarsi con la Roma. Radu annuncia: “Ultimo anno poi smetto”. Cabrini: "Le azzurre? Un fallimento". Bronzo della Vallortigara

ROMA - La prima giornata di Paulo Dybala in giallorosso è stata molto intensa, in attesa dell’ufficialità, che ieri non è arrivata. L’attaccante argentino ha cominciato a lavorare sul campo e ha svolto una seduta individuale ieri mattina, con inizio alle 10.30 e durata circa un'ora e mezza: ha bisogno di allenarsi per buttare giù qualche chilo accumulato durante la lunga inattività. La sua ultima partita ufficiale risale a Italia-Argentina del primo giugno a Londra, 49 giorni fa. Sabato è atteso per uno spezzone di partita contro il Nizza. "Al 99% l'anno prossimo smetterò di giocare". Parola di Stefan Radu, difensore della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l'allenamento pomeridiano ad Auronzo di Cadore. "Cerchiamo di chiamare le cose nella la giusta maniera, è stato un fallimento, ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità, a partire dal magazziniere agli organi più alti". Antonio Cabrini, eroe del Mundial '82 ed ex Ct della Nazionale femminile di calcio, è duro dopo l'eliminazione dell'Italia agli Europei di calcio donne. Elena Vallortigara, già campionessa italiana assoluta di salto in alto, ha conquistato il bronzo a Eugene, in Oregon, la prima medaglia dell'Italia ai Mondiali di atletica.