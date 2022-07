Dybala, Lazio, Inter e Juventus: le ultimissime

Dybala ufficiale alla Roma. Muriqi ad un passo dal Maiorca. Il messaggio della Curva Nord nerazzurra all'Inter. Visite mediche per Bremer

ROMA - Ora è ufficiale. La Roma annuncia l'ingaggio di Dybala. Il 28enne ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2025. "La determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza" le prime parole dell'argentino che prosegue. Vedat Muriqi pronto a tornare al Maiorca. Secondo Marca l’affare sarebbe in chiusura. Il ds degli spagnoli, Pablo Ortells, avrebbe già incontrato Tare per parlare degli ultimi dettagli e ufficializzare il tutto. Il Pirata tornerebbe così in Spagna dove ha giocato in prestito gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. L'operazione sarebbe ai dettagli per 10 milioni di euro bonus inclusi. "Patti chiari e amicizia lunga: Skriniar non si tocca". Così la Curva Nord dell'Inter ha preso posizione, con uno striscione appeso sotto la sede del club nerazzurro, sulle voci legate al possibile addio di Milan Skriniar, dopo il mancato acquisto di Bremer finito alla Juventus. È il giorno delle visite mediche per Gleison Bremer, 25enne difensore che la Juventus ha acquistato dal Torino. Ascolta le news della mattina