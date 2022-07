Allegri, Dybala, Napoli e Lazio:le ultimissime

Allegri parla del passaggio di Dybala alla Roma che intanto manda un messaggio ai tifosi. De Laurentiis smentisce di voler cedere il Napoli. La promessa di Zaccagni

ROMA - Nel giorno dell'ufficialità di Paulo Dybala alla Roma, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha voluto mandare un messaggio di augurio alla Joya, suo ex calciatore. Queste le sue parole a Dazn: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, Paulo ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto tecnico, molto bravo: la Roma è la squadra giusta per lui perché ha un giocatore che gli serve come Abraham e ha Mourinho che è molto bravo". Dopo l'ufficialità con la Roma, intanto Dybala ha voluto mandare anche il suo primo videomessaggio ai tifosi giallorossi. In un video pubblicato dal club, si vede la Joya con la nuova maglia della Roma rivolgersi ai romanisti: "Ciao tifosi della Roma, sono molto felice di essere qui e spero di vedervi presto e di potervi conoscere. Daje Roma". Il Napoli ha appena diramato un comunicato ufficiale per smentire categoricamente un'indiscrezione riportata dalla RAI, secondo la quale il Napoli sarebbe stato ceduto a un fondo per 650 milioni di euro. "Doppia cifra di gol? Vorrei raggiungerla, ovviamente bisogna lavorare tanto per riuscirci, prima di guardare le mie reti però dobbiamo pensare prima ai punti". Parola di Mattia Zaccagni, trequartista della Lazio, nella conferenza tenutasi oggi ad Auronzo di Cadore (Belluno). Ascolta le news del pomeriggio