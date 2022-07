Dybala, Napoli, De Ligt e Bremer: le ultimissime

Clausola da 20 milioni per Dybala. Il Napoli aspetta Simeone. Esordio con gol per De Ligt. Bremer: "Voglio vincere"

ROMA – Ufficiale la firma sul contratto tra la Roma e Dybala sono emersi anche tutit i particolari dell'accordo: inserita una clausola rescissoria, abbastanza bassa, intorno ai 20 milioni, che la Roma può annullare rimodulando l’ingaggio del calciatore. Non è la classica clasuola liberatoria, ma è strutturata in più livelli, il calciatore ha una percentuale sulla clausola che oscilla su diversi parametri. La Roma ha la possibilità di utilizzare i parametri per annullare la clausola e trattenere il giocatore. Il Monza è vicino all’acquisto di Andrea Petagna. Il suo primo sponsor è Galliani che lo scoprì giovanissimo portandolo al Milan dalla Triestina. De Laurentiis non lo ha mai ritenuto incedibile perché ha già scelto il suo sostituto: il Cholito Simeone. Il Bayern Monaco ha battuto 6-2 il Dc United in amichevole. La partita è stata caratterizzata dai due debutti, di Mané e De Ligt, con la maglia dei tedeschi. Entrambi i nuovi acquisti di Nagelsmann sono andati a segno. Per il difensore ex Juve è stato davvero un esordio shock condito da gol lampo, quasi autorete, ammonizione e infortunio che comunque non preoccupa il club tedesco. "La Juve è una grande squadra che vuole sempre vincere, è anche la mia ambizione e aspettavo da tanto questo momento: voglio scudetto e Champions": il nuovo difensore bianconero, Gleison Bremer, si presenta ai microfoni di J Tv.