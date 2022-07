Dybala, Pedro, Juventus e Dazn: le ultimissime

Sabato prima amichevole per Dybala. Pedro: "Voglio vincere con la Lazio". la Juve parte per gli Usa. Dazn pronta a fare un nuovo accordo con Sky

ROMA - Secondo giorno di allenamenti per Paulo Dybala che questo pomeriggio scenderà in campo insieme alla squadra per continuare la sua preparazione atletica e tattica. L'attaccante argentino ha bisogno di un lavoro extra recuperare del tempo perso in queste ultime settimane. Dybala si è fatto trovare in buone condizioni, tanto che il suo esordio arriverà già tra due giorni, sabato, nella gara contro il Nizza. "L'unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e mi manca qui". Così l'attaccante della Lazio Pedro ai microfoni di Dazn. La Juventus è in partenza per gli Stati Uniti, i bianconeri saranno in tournée per affrontare Chivas, Barcellona e Real Madrid. Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati: ci sono Pogba e Di Maria, è presente anche l'ultimo acquisto Bremer che ha preso la maglia numero 3. Si fanno sempre più forti le indiscrezioni su un possibile accordo tra Dazn e Sky per riportare l'OTT all'interno del bouquet della pay-tv di Comcast. Le voci, anticipate da Milano Finanza, parlano di una ipotesi di accordo strutturato in maniera simile a quello del triennio 2018/21, con l'app di Dazn su Sky Q e un canale lineare sul satellite. Tutto dipenderà, tuttavia, dall'esito della trattativa in corso tra la stessa Dazn e Tim sull'accordo in esclusiva da 340 milioni annui. Ascolta le news della mattina